Grok Companions Cijena danas

Trenutačna cijena Grok Companions (JARVIS) danas je $ 0.00001689, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JARVIS u USD je $ 0.00001689 po JARVIS.

Grok Companions trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,889.66, s količinom u optjecaju od 1.00B JARVIS. Tijekom posljednja 24 sata, JARVIS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00246857, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001679.

U kratkoročnim performansama, JARVIS se kretao -- u posljednjem satu i -10.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Grok Companions (JARVIS)

Tržišna kapitalizacija $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grok Companions je $ 16.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JARVIS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.89K.