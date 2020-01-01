Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Groggo By Matt Furie (GROGGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Informacije Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Službena web stranica: https://groggocoin.vip/ Kupi GROGGO odmah!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Groggo By Matt Furie (GROGGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 155.60K $ 155.60K $ 155.60K Ukupna količina: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Količina u optjecaju: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 155.60K $ 155.60K $ 155.60K Povijesni maksimum: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00041899 $ 0.00041899 $ 0.00041899 Saznajte više o cijeni Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Groggo By Matt Furie (GROGGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GROGGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GROGGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GROGGO tokena, istražite GROGGO cijenu tokena uživo!

GROGGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GROGGO? Naša GROGGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GROGGO predviđanje cijene tokena odmah!

