Groggo By Matt Furie (GROGGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.04371634 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) -8.86%

Groggo By Matt Furie (GROGGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GROGGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GROGGO je $ 0.04371634, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GROGGO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -8.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Tržišna kapitalizacija $ 164.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.38K Količina u optjecaju 371.85M Ukupna količina 371,846,861.44801104

Trenutačna tržišna kapitalizacija Groggo By Matt Furie je $ 164.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GROGGO je 371.85M, s ukupnom količinom od 371846861.44801104. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.38K.