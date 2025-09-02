Groestlcoin (GRS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.290539 $ 0.290539 $ 0.290539 24-satna najniža cijena $ 0.298052 $ 0.298052 $ 0.298052 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.290539$ 0.290539 $ 0.290539 24-satna najviša cijena $ 0.298052$ 0.298052 $ 0.298052 Najviša cijena ikada $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -0.51% Promjena cijene (7D) -0.66% Promjena cijene (7D) -0.66%

Groestlcoin (GRS) cijena u stvarnom vremenu je $0.294147. Tijekom protekla 24 sata, GRStrgovalo je između najniže cijene $ 0.290539 i najviše cijene $ 0.298052, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRS je $ 2.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRS se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Groestlcoin (GRS)

Tržišna kapitalizacija $ 25.96M$ 25.96M $ 25.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.97M$ 25.97M $ 25.97M Količina u optjecaju 88.31M 88.31M 88.31M Ukupna količina 88,313,063.88736624 88,313,063.88736624 88,313,063.88736624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Groestlcoin je $ 25.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRS je 88.31M, s ukupnom količinom od 88313063.88736624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.97M.