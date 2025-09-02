Groestlcoin Cijena (GRS)
Groestlcoin (GRS) cijena u stvarnom vremenu je $0.294147. Tijekom protekla 24 sata, GRStrgovalo je između najniže cijene $ 0.290539 i najviše cijene $ 0.298052, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRS je $ 2.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRS se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Groestlcoin je $ 25.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRS je 88.31M, s ukupnom količinom od 88313063.88736624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.97M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Groestlcoin u USD iznosila je $ -0.0015266512727788.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Groestlcoin u USD iznosila je $ -0.0068138564.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Groestlcoin u USD iznosila je $ -0.0041240291.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Groestlcoin u USD iznosila je $ -0.0298680467164584.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0015266512727788
|-0.51%
|30 dana
|$ -0.0068138564
|-2.31%
|60 dana
|$ -0.0041240291
|-1.40%
|90 dana
|$ -0.0298680467164584
|-9.21%
What is Groestlcoin? Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities. How does it work? Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger. What does it aim to solve? With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don’t need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.