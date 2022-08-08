Grizzly Honey (GHNY) Tokenomika
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets.
The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields.
On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature.
The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release.
The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens.
For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
Grizzly Honey (GHNY) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Grizzly Honey (GHNY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Grizzly Honey (GHNY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Grizzly Honey (GHNY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GHNY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GHNY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku GHNY tokena, istražite GHNY cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.