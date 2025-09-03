Grizzly Honey (GHNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02623836 24-satna najniža cijena $ 0.02652753 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 91.71 Najniža cijena $ 0.01863912 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -0.35% Promjena cijene (7D) +0.46%

Grizzly Honey (GHNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.02630398. Tijekom protekla 24 sata, GHNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02623836 i najviše cijene $ 0.02652753, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHNY je $ 91.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01863912.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHNY se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grizzly Honey (GHNY)

Tržišna kapitalizacija $ 38.87K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.87K Količina u optjecaju 1.48M Ukupna količina 1,479,704.601155371

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grizzly Honey je $ 38.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GHNY je 1.48M, s ukupnom količinom od 1479704.601155371. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.87K.