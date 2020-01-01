gringo (GRINGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u gringo (GRINGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

gringo (GRINGO) Informacije This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️ Službena web stranica: https://solgringo.com/ Kupi GRINGO odmah!

gringo (GRINGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za gringo (GRINGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Ukupna količina: $ 945.61M $ 945.61M $ 945.61M Količina u optjecaju: $ 945.61M $ 945.61M $ 945.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.32K $ 41.32K $ 41.32K Povijesni maksimum: $ 0.0023654 $ 0.0023654 $ 0.0023654 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni gringo (GRINGO)

gringo (GRINGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike gringo (GRINGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRINGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRINGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRINGO tokena, istražite GRINGO cijenu tokena uživo!

GRINGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GRINGO? Naša GRINGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GRINGO predviđanje cijene tokena odmah!

