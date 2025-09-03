Više o GRINGO

gringo Cijena (GRINGO)

Neuvršten

1 GRINGO u USD cijena uživo:

--
----
-0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena gringo (GRINGO)
gringo (GRINGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.38%

-0.48%

+1.97%

+1.97%

gringo (GRINGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004502. Tijekom protekla 24 sata, GRINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004406 i najviše cijene $ 0.00004619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRINGO je $ 0.0023654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRINGO se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gringo (GRINGO)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija gringo je $ 42.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRINGO je 945.61M, s ukupnom količinom od 945605465.81524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.52K.

gringo (GRINGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz gringo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz gringo u USD iznosila je $ +0.0000151768.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz gringo u USD iznosila je $ +0.0000205614.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz gringo u USD iznosila je $ +0.00001152953312912491.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.48%
30 dana$ +0.0000151768+33.71%
60 dana$ +0.0000205614+45.67%
90 dana$ +0.00001152953312912491+34.43%

Što je gringo (GRINGO)

This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️

Resurs gringo (GRINGO)

gringo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će gringo (GRINGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših gringo (GRINGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za gringo.

Provjerite gringo predviđanje cijene sada!

GRINGO u lokalnim valutama

gringo (GRINGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike gringo (GRINGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRINGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o gringo (GRINGO)

Koliko gringo (GRINGO) vrijedi danas?
Cijena GRINGO uživo u USD je 0.00004502 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRINGO u USD?
Trenutačna cijena GRINGO u USD je $ 0.00004502. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija gringo?
Tržišna kapitalizacija za GRINGO je $ 42.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRINGO?
Količina u optjecaju za GRINGO je 945.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRINGO?
GRINGO je postigao ATH cijenu od 0.0023654 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRINGO?
GRINGO je vidio ATL cijenu od 0.0000233 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRINGO?
24-satni obujam trgovanja za GRINGO je -- USD.
Hoće li GRINGO još narasti ove godine?
GRINGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRINGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
