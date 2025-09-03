gringo (GRINGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004406 $ 0.00004406 $ 0.00004406 24-satna najniža cijena $ 0.00004619 $ 0.00004619 $ 0.00004619 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004406$ 0.00004406 $ 0.00004406 24-satna najviša cijena $ 0.00004619$ 0.00004619 $ 0.00004619 Najviša cijena ikada $ 0.0023654$ 0.0023654 $ 0.0023654 Najniža cijena $ 0.0000233$ 0.0000233 $ 0.0000233 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) -0.48% Promjena cijene (7D) +1.97% Promjena cijene (7D) +1.97%

gringo (GRINGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004502. Tijekom protekla 24 sata, GRINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004406 i najviše cijene $ 0.00004619, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRINGO je $ 0.0023654, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRINGO se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gringo (GRINGO)

Tržišna kapitalizacija $ 42.52K$ 42.52K $ 42.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.52K$ 42.52K $ 42.52K Količina u optjecaju 945.61M 945.61M 945.61M Ukupna količina 945,605,465.81524 945,605,465.81524 945,605,465.81524

Trenutačna tržišna kapitalizacija gringo je $ 42.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRINGO je 945.61M, s ukupnom količinom od 945605465.81524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.52K.