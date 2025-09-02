Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04870041$ 0.04870041 $ 0.04870041 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) -7.46% Promjena cijene (7D) -7.46%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CITADAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CITADAIL je $ 0.04870041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CITADAIL se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 752.66K$ 752.66K $ 752.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 752.66K$ 752.66K $ 752.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Griffain New Hedge Fund je $ 752.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CITADAIL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 752.66K.