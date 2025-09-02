Više o CITADAIL

Griffain New Hedge Fund Cijena (CITADAIL)

Neuvršten

1 CITADAIL u USD cijena uživo:

$0.00075267
$0.00075267$0.00075267
+0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04870041
$ 0.04870041$ 0.04870041

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+0.37%

-7.46%

-7.46%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CITADAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CITADAIL je $ 0.04870041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CITADAIL se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

$ 752.66K
$ 752.66K$ 752.66K

--
----

$ 752.66K
$ 752.66K$ 752.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Griffain New Hedge Fund je $ 752.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CITADAIL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 752.66K.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Griffain New Hedge Fund u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Griffain New Hedge Fund u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Griffain New Hedge Fund u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Griffain New Hedge Fund u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.37%
30 dana$ 0-28.78%
60 dana$ 0-29.87%
90 dana$ 0--

Što je Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.

Resurs Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Službena web-stranica

Griffain New Hedge Fund Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Griffain New Hedge Fund.

Provjerite Griffain New Hedge Fund predviđanje cijene sada!

CITADAIL u lokalnim valutama

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CITADAIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Koliko Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) vrijedi danas?
Cijena CITADAIL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CITADAIL u USD?
Trenutačna cijena CITADAIL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Griffain New Hedge Fund?
Tržišna kapitalizacija za CITADAIL je $ 752.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CITADAIL?
Količina u optjecaju za CITADAIL je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CITADAIL?
CITADAIL je postigao ATH cijenu od 0.04870041 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CITADAIL?
CITADAIL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CITADAIL?
24-satni obujam trgovanja za CITADAIL je -- USD.
Hoće li CITADAIL još narasti ove godine?
CITADAIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CITADAIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
