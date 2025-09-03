Griddy (GRIDDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00730469$ 0.00730469 $ 0.00730469 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.44% Promjena cijene (7D) +4.44%

Griddy (GRIDDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRIDDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRIDDY je $ 0.00730469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRIDDY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Griddy (GRIDDY)

Tržišna kapitalizacija $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Količina u optjecaju 996.20M 996.20M 996.20M Ukupna količina 996,202,375.732955 996,202,375.732955 996,202,375.732955

Trenutačna tržišna kapitalizacija Griddy je $ 19.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRIDDY je 996.20M, s ukupnom količinom od 996202375.732955. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.71K.