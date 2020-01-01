Gremly ($GREMLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gremly ($GREMLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gremly ($GREMLY) Informacije GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created. Službena web stranica: https://www.gremly.vip/ Bijela knjiga: https://gremly.gitbook.io/gremly-docs Kupi $GREMLY odmah!

Gremly ($GREMLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gremly ($GREMLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.27K $ 101.27K $ 101.27K Ukupna količina: $ 408.81T $ 408.81T $ 408.81T Količina u optjecaju: $ 408.81T $ 408.81T $ 408.81T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 101.27K $ 101.27K $ 101.27K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Gremly ($GREMLY)

Gremly ($GREMLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gremly ($GREMLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $GREMLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $GREMLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $GREMLY tokena, istražite $GREMLY cijenu tokena uživo!

$GREMLY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $GREMLY? Naša $GREMLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $GREMLY predviđanje cijene tokena odmah!

