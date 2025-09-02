Gremly ($GREMLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.92% Promjena cijene (1D) -10.16% Promjena cijene (7D) -20.78% Promjena cijene (7D) -20.78%

Gremly ($GREMLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $GREMLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GREMLY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GREMLY se promijenio za +2.92% u posljednjih sat vremena, -10.16% u posljednjih 24 sata i -20.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gremly ($GREMLY)

Tržišna kapitalizacija $ 109.53K$ 109.53K $ 109.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.53K$ 109.53K $ 109.53K Količina u optjecaju 408.82T 408.82T 408.82T Ukupna količina 408,819,194,219,985.6 408,819,194,219,985.6 408,819,194,219,985.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gremly je $ 109.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GREMLY je 408.82T, s ukupnom količinom od 408819194219985.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.53K.