GRELF (GRELF) Tokenomika
GRELF (GRELF) Informacije
What Is GRELF?
GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird.
What is the supply of GRELF?
GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered.
Who is the Founder of GRELF?
The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement.
Where Can I Buy GRELF?
GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges.
GRELF (GRELF) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GRELF (GRELF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
GRELF (GRELF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike GRELF (GRELF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GRELF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GRELF tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku GRELF tokena, istražite GRELF cijenu tokena uživo!
GRELF Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide GRELF? Naša GRELF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.