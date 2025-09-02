GRELF (GRELF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.278999 $ 0.278999 $ 0.278999 24-satna najniža cijena $ 0.295921 $ 0.295921 $ 0.295921 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.278999$ 0.278999 $ 0.278999 24-satna najviša cijena $ 0.295921$ 0.295921 $ 0.295921 Najviša cijena ikada $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Najniža cijena $ 0.02003827$ 0.02003827 $ 0.02003827 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -1.62% Promjena cijene (7D) -7.32% Promjena cijene (7D) -7.32%

GRELF (GRELF) cijena u stvarnom vremenu je $0.290418. Tijekom protekla 24 sata, GRELFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.278999 i najviše cijene $ 0.295921, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRELF je $ 1.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02003827.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRELF se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -7.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRELF (GRELF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Količina u optjecaju 6.67M 6.67M 6.67M Ukupna količina 6,666,666.0 6,666,666.0 6,666,666.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRELF je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRELF je 6.67M, s ukupnom količinom od 6666666.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.