Više o GRELF

GRELF Informacije o cijeni

GRELF Bijela knjiga

GRELF Službena web stranica

GRELF Tokenomija

GRELF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GRELF Logotip

GRELF Cijena (GRELF)

Neuvršten

1 GRELF u USD cijena uživo:

$0.290293
$0.290293$0.290293
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GRELF (GRELF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:26:01 (UTC+8)

GRELF (GRELF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.278999
$ 0.278999$ 0.278999
24-satna najniža cijena
$ 0.295921
$ 0.295921$ 0.295921
24-satna najviša cijena

$ 0.278999
$ 0.278999$ 0.278999

$ 0.295921
$ 0.295921$ 0.295921

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.02003827
$ 0.02003827$ 0.02003827

+0.40%

-1.62%

-7.32%

-7.32%

GRELF (GRELF) cijena u stvarnom vremenu je $0.290418. Tijekom protekla 24 sata, GRELFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.278999 i najviše cijene $ 0.295921, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRELF je $ 1.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02003827.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRELF se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -7.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRELF (GRELF)

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

6.67M
6.67M 6.67M

6,666,666.0
6,666,666.0 6,666,666.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRELF je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRELF je 6.67M, s ukupnom količinom od 6666666.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.

GRELF (GRELF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GRELF u USD iznosila je $ -0.0048081650621169.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GRELF u USD iznosila je $ -0.0516859528.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GRELF u USD iznosila je $ -0.0700962759.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GRELF u USD iznosila je $ -0.092484193765321.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0048081650621169-1.62%
30 dana$ -0.0516859528-17.79%
60 dana$ -0.0700962759-24.13%
90 dana$ -0.092484193765321-24.15%

Što je GRELF (GRELF)

## What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. ## What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. ### Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. ### Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's [SaucerSwap](https://www.coingecko.com/en/exchanges/saucerswap-dex) and Avalanche's [Pangolin](https://www.coingecko.com/en/exchanges/pangolin) exchanges.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

GRELF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GRELF (GRELF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GRELF (GRELF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GRELF.

Provjerite GRELF predviđanje cijene sada!

GRELF u lokalnim valutama

GRELF (GRELF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GRELF (GRELF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRELF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GRELF (GRELF)

Koliko GRELF (GRELF) vrijedi danas?
Cijena GRELF uživo u USD je 0.290418 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRELF u USD?
Trenutačna cijena GRELF u USD je $ 0.290418. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GRELF?
Tržišna kapitalizacija za GRELF je $ 1.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRELF?
Količina u optjecaju za GRELF je 6.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRELF?
GRELF je postigao ATH cijenu od 1.74 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRELF?
GRELF je vidio ATL cijenu od 0.02003827 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRELF?
24-satni obujam trgovanja za GRELF je -- USD.
Hoće li GRELF još narasti ove godine?
GRELF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRELF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:26:01 (UTC+8)

GRELF (GRELF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.