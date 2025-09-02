greg16676935420 (GREG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00124673$ 0.00124673 $ 0.00124673 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +1.31% Promjena cijene (7D) +6.85% Promjena cijene (7D) +6.85%

greg16676935420 (GREG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GREGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GREG je $ 0.00124673, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GREG se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i +6.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu greg16676935420 (GREG)

Tržišna kapitalizacija $ 357.01K$ 357.01K $ 357.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.01K$ 357.01K $ 357.01K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,899,531.82 999,899,531.82 999,899,531.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija greg16676935420 je $ 357.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GREG je 999.90M, s ukupnom količinom od 999899531.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.01K.