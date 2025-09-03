Greenland Rare Bear (NORDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00395857 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) +5.42% Promjena cijene (7D) -1.67%

Greenland Rare Bear (NORDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NORDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NORDO je $ 0.00395857, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NORDO se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +5.42% u posljednjih 24 sata i -1.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Greenland Rare Bear (NORDO)

Tržišna kapitalizacija $ 12.81K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.81K Količina u optjecaju 999.88M Ukupna količina 999,883,735.172866

Trenutačna tržišna kapitalizacija Greenland Rare Bear je $ 12.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NORDO je 999.88M, s ukupnom količinom od 999883735.172866. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.81K.