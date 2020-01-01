Green RWA (GREEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Green RWA (GREEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers. Službena web stranica: https://green-rwa.app/

Green RWA (GREEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Green RWA (GREEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.91K Ukupna količina: $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.91K Povijesni maksimum: $ 0.0020812 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Green RWA (GREEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Green RWA (GREEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GREEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GREEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GREEN tokena, istražite GREEN cijenu tokena uživo!

