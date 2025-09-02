Green RWA (GREEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0020812$ 0.0020812 $ 0.0020812 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.45% Promjena cijene (7D) +6.45%

Green RWA (GREEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GREENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GREEN je $ 0.0020812, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GREEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Green RWA (GREEN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,983.0 999,999,983.0 999,999,983.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Green RWA je $ 5.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GREEN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999983.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.81K.