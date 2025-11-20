GRDM Cijena danas

Trenutačna cijena GRDM (GRDM) danas je $ 0.01431683, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRDM u USD je $ 0.01431683 po GRDM.

GRDM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,726,732, s količinom u optjecaju od 400.00M GRDM. Tijekom posljednja 24 sata, GRDM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02841479, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0141006.

U kratkoročnim performansama, GRDM se kretao -- u posljednjem satu i -17.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GRDM (GRDM)

Tržišna kapitalizacija $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.32M$ 14.32M $ 14.32M Količina u optjecaju 400.00M 400.00M 400.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRDM je $ 5.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRDM je 400.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.32M.