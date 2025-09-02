Graviton (GRAV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.256012$ 0.256012 $ 0.256012 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.66% Promjena cijene (1D) +1.25% Promjena cijene (7D) +44.38% Promjena cijene (7D) +44.38%

Graviton (GRAV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRAVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAV je $ 0.256012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAV se promijenio za +1.66% u posljednjih sat vremena, +1.25% u posljednjih 24 sata i +44.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Graviton (GRAV)

Tržišna kapitalizacija $ 428.72K$ 428.72K $ 428.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 955.09K$ 955.09K $ 955.09K Količina u optjecaju 1.23B 1.23B 1.23B Ukupna količina 2,747,597,146.223759 2,747,597,146.223759 2,747,597,146.223759

Trenutačna tržišna kapitalizacija Graviton je $ 428.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAV je 1.23B, s ukupnom količinom od 2747597146.223759. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 955.09K.