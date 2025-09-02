Više o WETH

WETH Informacije o cijeni

WETH Bijela knjiga

WETH Službena web stranica

WETH Tokenomija

WETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GraphLinq Wrapped ETH Logotip

GraphLinq Wrapped ETH Cijena (WETH)

Neuvršten

1 WETH u USD cijena uživo:

$4,297.89
$4,297.89$4,297.89
-2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GraphLinq Wrapped ETH (WETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:19:29 (UTC+8)

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,171.83
$ 4,171.83$ 4,171.83
24-satna najniža cijena
$ 4,493.41
$ 4,493.41$ 4,493.41
24-satna najviša cijena

$ 4,171.83
$ 4,171.83$ 4,171.83

$ 4,493.41
$ 4,493.41$ 4,493.41

$ 4,951.08
$ 4,951.08$ 4,951.08

$ 1,427.47
$ 1,427.47$ 1,427.47

-1.26%

-1.12%

+1.27%

+1.27%

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,353.75. Tijekom protekla 24 sata, WETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,171.83 i najviše cijene $ 4,493.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WETH je $ 4,951.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,427.47.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WETH se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i +1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

$ 309.25K
$ 309.25K$ 309.25K

--
----

$ 309.25K
$ 309.25K$ 309.25K

71.95
71.95 71.95

71.95442642800303
71.95442642800303 71.95442642800303

Trenutačna tržišna kapitalizacija GraphLinq Wrapped ETH je $ 309.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WETH je 71.95, s ukupnom količinom od 71.95442642800303. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.25K.

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GraphLinq Wrapped ETH u USD iznosila je $ -49.403332603446.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GraphLinq Wrapped ETH u USD iznosila je $ +994.3864863750.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GraphLinq Wrapped ETH u USD iznosila je $ +3,000.4268670000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GraphLinq Wrapped ETH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -49.403332603446-1.12%
30 dana$ +994.3864863750+22.84%
60 dana$ +3,000.4268670000+68.92%
90 dana$ 0--

Što je GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

GraphLinq Wrapped ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GraphLinq Wrapped ETH (WETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GraphLinq Wrapped ETH (WETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GraphLinq Wrapped ETH.

Provjerite GraphLinq Wrapped ETH predviđanje cijene sada!

WETH u lokalnim valutama

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GraphLinq Wrapped ETH (WETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Koliko GraphLinq Wrapped ETH (WETH) vrijedi danas?
Cijena WETH uživo u USD je 4,353.75 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WETH u USD?
Trenutačna cijena WETH u USD je $ 4,353.75. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GraphLinq Wrapped ETH?
Tržišna kapitalizacija za WETH je $ 309.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WETH?
Količina u optjecaju za WETH je 71.95 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WETH?
WETH je postigao ATH cijenu od 4,951.08 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WETH?
WETH je vidio ATL cijenu od 1,427.47 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WETH?
24-satni obujam trgovanja za WETH je -- USD.
Hoće li WETH još narasti ove godine?
WETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:19:29 (UTC+8)

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.