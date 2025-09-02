GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,171.83 24-satna najviša cijena $ 4,493.41 Najviša cijena ikada $ 4,951.08 Najniža cijena $ 1,427.47 Promjena cijene (1H) -1.26% Promjena cijene (1D) -1.12% Promjena cijene (7D) +1.27%

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,353.75. Tijekom protekla 24 sata, WETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,171.83 i najviše cijene $ 4,493.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WETH je $ 4,951.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,427.47.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WETH se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i +1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Tržišna kapitalizacija $ 309.25K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 309.25K Količina u optjecaju 71.95 Ukupna količina 71.95442642800303

Trenutačna tržišna kapitalizacija GraphLinq Wrapped ETH je $ 309.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WETH je 71.95, s ukupnom količinom od 71.95442642800303. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.25K.