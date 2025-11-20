GrandpaTrenchLive Cijena danas

Trenutačna cijena GrandpaTrenchLive (GRAMPS) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRAMPS u USD je -- po GRAMPS.

GrandpaTrenchLive trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,774.3, s količinom u optjecaju od 999.26M GRAMPS. Tijekom posljednja 24 sata, GRAMPS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GRAMPS se kretao -- u posljednjem satu i -5.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K Količina u optjecaju 999.26M 999.26M 999.26M Ukupna količina 999,259,163.489475 999,259,163.489475 999,259,163.489475

Trenutačna tržišna kapitalizacija GrandpaTrenchLive je $ 4.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAMPS je 999.26M, s ukupnom količinom od 999259163.489475. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.77K.