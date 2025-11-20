Grand Gangsta City Cijena danas

Trenutačna cijena Grand Gangsta City ($GGC) danas je $ 0.00153076, s promjenom od 1.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $GGC u USD je $ 0.00153076 po $GGC.

Grand Gangsta City trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,405,629, s količinom u optjecaju od 918.25M $GGC. Tijekom posljednja 24 sata, $GGC trgovao je između $ 0.00141938 (niska) i $ 0.0015305 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01587433, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00141938.

U kratkoročnim performansama, $GGC se kretao +0.53% u posljednjem satu i -23.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Grand Gangsta City ($GGC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Količina u optjecaju 918.25M 918.25M 918.25M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grand Gangsta City je $ 1.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GGC je 918.25M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.53M.