Granary (GRAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.06669$ 0.06669 $ 0.06669 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -23.86% Promjena cijene (7D) -23.86%

Granary (GRAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAIN je $ 0.06669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -23.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Granary (GRAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 197.57K$ 197.57K $ 197.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 197.57K$ 197.57K $ 197.57K Količina u optjecaju 240.33M 240.33M 240.33M Ukupna količina 240,332,367.368823 240,332,367.368823 240,332,367.368823

Trenutačna tržišna kapitalizacija Granary je $ 197.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAIN je 240.33M, s ukupnom količinom od 240332367.368823. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 197.57K.