grail Cijena danas

Trenutačna cijena grail (SN81) danas je $ 2.73, s promjenom od 3.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN81 u USD je $ 2.73 po SN81.

grail trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,018,847, s količinom u optjecaju od 2.57M SN81. Tijekom posljednja 24 sata, SN81 trgovao je između $ 2.51 (niska) i $ 2.84 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.51, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.92.

U kratkoročnim performansama, SN81 se kretao +1.31% u posljednjem satu i -11.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu grail (SN81)

Tržišna kapitalizacija $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Količina u optjecaju 2.57M 2.57M 2.57M Ukupna količina 2,567,206.008013232 2,567,206.008013232 2,567,206.008013232

Trenutačna tržišna kapitalizacija grail je $ 7.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN81 je 2.57M, s ukupnom količinom od 2567206.008013232. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.02M.