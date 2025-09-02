Gradients (SN56) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 11.35 $ 11.35 $ 11.35 24-satna najniža cijena $ 12.13 $ 12.13 $ 12.13 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 11.35$ 11.35 $ 11.35 24-satna najviša cijena $ 12.13$ 12.13 $ 12.13 Najviša cijena ikada $ 39.41$ 39.41 $ 39.41 Najniža cijena $ 11.35$ 11.35 $ 11.35 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) +0.43% Promjena cijene (7D) -8.42% Promjena cijene (7D) -8.42%

Gradients (SN56) cijena u stvarnom vremenu je $12. Tijekom protekla 24 sata, SN56trgovalo je između najniže cijene $ 11.35 i najviše cijene $ 12.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN56 je $ 39.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 11.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN56 se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i -8.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gradients (SN56)

Tržišna kapitalizacija $ 28.31M$ 28.31M $ 28.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.31M$ 28.31M $ 28.31M Količina u optjecaju 2.36M 2.36M 2.36M Ukupna količina 2,358,571.010718392 2,358,571.010718392 2,358,571.010718392

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gradients je $ 28.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN56 je 2.36M, s ukupnom količinom od 2358571.010718392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.31M.