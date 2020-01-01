GRABWAY (GRAB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GRABWAY (GRAB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GRABWAY (GRAB) Informacije GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Službena web stranica: https://grabway.site/ Kupi GRAB odmah!

GRABWAY (GRAB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GRABWAY (GRAB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Ukupna količina: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Količina u optjecaju: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Povijesni maksimum: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 Povijesni minimum: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Trenutna cijena: $ 0.072067 $ 0.072067 $ 0.072067 Saznajte više o cijeni GRABWAY (GRAB)

GRABWAY (GRAB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GRABWAY (GRAB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRAB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRAB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRAB tokena, istražite GRAB cijenu tokena uživo!

