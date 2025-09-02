GRABWAY (GRAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.18613$ 0.18613 $ 0.18613 Najniža cijena $ 0.03602286$ 0.03602286 $ 0.03602286 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

GRABWAY (GRAB) cijena u stvarnom vremenu je $0.072067. Tijekom protekla 24 sata, GRABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAB je $ 0.18613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03602286.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRABWAY (GRAB)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Količina u optjecaju 33.28M 33.28M 33.28M Ukupna količina 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRABWAY je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAB je 33.28M, s ukupnom količinom od 60000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.32M.