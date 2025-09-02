Više o GRAB

GRABWAY Logotip

GRABWAY Cijena (GRAB)

Neuvršten

1 GRAB u USD cijena uživo:

$0.072067
$0.072067$0.072067
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GRABWAY (GRAB)
GRABWAY (GRAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.18613
$ 0.18613$ 0.18613

$ 0.03602286
$ 0.03602286$ 0.03602286

--

--

-0.00%

-0.00%

GRABWAY (GRAB) cijena u stvarnom vremenu je $0.072067. Tijekom protekla 24 sata, GRABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAB je $ 0.18613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03602286.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GRABWAY (GRAB)

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

--
----

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

33.28M
33.28M 33.28M

60,000,000.0
60,000,000.0 60,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRABWAY je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRAB je 33.28M, s ukupnom količinom od 60000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.32M.

GRABWAY (GRAB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GRABWAY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GRABWAY u USD iznosila je $ -0.0194241032.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GRABWAY u USD iznosila je $ -0.0048352921.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GRABWAY u USD iznosila je $ -0.03448788610391727.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0194241032-26.95%
60 dana$ -0.0048352921-6.70%
90 dana$ -0.03448788610391727-32.36%

Što je GRABWAY (GRAB)

GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GRABWAY (GRAB)

Službena web-stranica

GRABWAY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GRABWAY (GRAB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GRABWAY (GRAB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GRABWAY.

Provjerite GRABWAY predviđanje cijene sada!

GRAB u lokalnim valutama

GRABWAY (GRAB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GRABWAY (GRAB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GRABWAY (GRAB)

Koliko GRABWAY (GRAB) vrijedi danas?
Cijena GRAB uživo u USD je 0.072067 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRAB u USD?
Trenutačna cijena GRAB u USD je $ 0.072067. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GRABWAY?
Tržišna kapitalizacija za GRAB je $ 2.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRAB?
Količina u optjecaju za GRAB je 33.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRAB?
GRAB je postigao ATH cijenu od 0.18613 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRAB?
GRAB je vidio ATL cijenu od 0.03602286 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRAB?
24-satni obujam trgovanja za GRAB je -- USD.
Hoće li GRAB još narasti ove godine?
GRAB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRAB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GRABWAY (GRAB) Važna ažuriranja industrije

