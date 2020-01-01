GPU ai Rich (RICH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GPU ai Rich (RICH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GPU ai Rich (RICH) Informacije GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/GRQfnwWyhd4qeJqUVCZo9ku61p3YN7MWCCk8vBXnpump Kupi RICH odmah!

GPU ai Rich (RICH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GPU ai Rich (RICH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 493.31K Ukupna količina: $ 969.06M Količina u optjecaju: $ 969.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 493.31K Povijesni maksimum: $ 0.02628079 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00050906

GPU ai Rich (RICH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GPU ai Rich (RICH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RICH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RICH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RICH tokena, istražite RICH cijenu tokena uživo!

RICH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RICH? Naša RICH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RICH predviđanje cijene tokena odmah!

