GPU ai Rich (RICH) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00049771
24-satna najviša cijena $ 0.0005173
Najviša cijena ikada $ 0.02628079
Najniža cijena $ 0.00038106
Promjena cijene (1H) -0.54%
Promjena cijene (1D) +1.65%
Promjena cijene (7D) +7.16%

GPU ai Rich (RICH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00051105. Tijekom protekla 24 sata, RICHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00049771 i najviše cijene $ 0.0005173, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RICH je $ 0.02628079, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00038106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RICH se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.65% u posljednjih 24 sata i +7.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GPU ai Rich (RICH)

Tržišna kapitalizacija $ 495.23K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 495.23K
Količina u optjecaju 969.06M
Ukupna količina 969,062,182.844928

Trenutačna tržišna kapitalizacija GPU ai Rich je $ 495.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RICH je 969.06M, s ukupnom količinom od 969062182.844928. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 495.23K.