GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Službena web stranica: https://www.govworld.io/

GovWorld (GOV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GovWorld (GOV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.21K $ 75.21K $ 75.21K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.76K $ 162.76K $ 162.76K Povijesni maksimum: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Povijesni minimum: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Trenutna cijena: $ 0.00162759 $ 0.00162759 $ 0.00162759 Saznajte više o cijeni GovWorld (GOV)

GovWorld (GOV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GovWorld (GOV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOV tokena, istražite GOV cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide GOV? Naša GOV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

