GovWorld Cijena (GOV)

1 GOV u USD cijena uživo:

$0.00165741
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena GovWorld (GOV)
GovWorld (GOV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.240885
$ 0.00119396
--

--

+0.94%

+0.94%

GovWorld (GOV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00165741. Tijekom protekla 24 sata, GOVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOV je $ 0.240885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00119396.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GovWorld (GOV)

$ 76.59K
--
$ 165.74K
46.21M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija GovWorld je $ 76.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOV je 46.21M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.74K.

GovWorld (GOV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GovWorld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GovWorld u USD iznosila je $ +0.0002748550.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GovWorld u USD iznosila je $ +0.0004698768.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GovWorld u USD iznosila je $ +0.0002565323596930111.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0002748550+16.58%
60 dana$ +0.0004698768+28.35%
90 dana$ +0.0002565323596930111+18.31%

Što je GovWorld (GOV)

GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs GovWorld (GOV)

Službena web-stranica

GovWorld Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GovWorld (GOV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GovWorld (GOV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GovWorld.

Provjerite GovWorld predviđanje cijene sada!

GOV u lokalnim valutama

GovWorld (GOV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GovWorld (GOV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GovWorld (GOV)

Koliko GovWorld (GOV) vrijedi danas?
Cijena GOV uživo u USD je 0.00165741 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOV u USD?
Trenutačna cijena GOV u USD je $ 0.00165741. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GovWorld?
Tržišna kapitalizacija za GOV je $ 76.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOV?
Količina u optjecaju za GOV je 46.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOV?
GOV je postigao ATH cijenu od 0.240885 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOV?
GOV je vidio ATL cijenu od 0.00119396 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOV?
24-satni obujam trgovanja za GOV je -- USD.
Hoće li GOV još narasti ove godine?
GOV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GovWorld (GOV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.