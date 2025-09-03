GovWorld (GOV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.240885 Najniža cijena $ 0.00119396 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.94%

GovWorld (GOV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00165741. Tijekom protekla 24 sata, GOVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOV je $ 0.240885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00119396.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GovWorld (GOV)

Tržišna kapitalizacija $ 76.59K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.74K Količina u optjecaju 46.21M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GovWorld je $ 76.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOV je 46.21M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.74K.