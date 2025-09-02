GOUT (GOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.53% Promjena cijene (1D) -1.73% Promjena cijene (7D) +13.18% Promjena cijene (7D) +13.18%

GOUT (GOUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOUT se promijenio za -3.53% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i +13.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GOUT (GOUT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Količina u optjecaju 152.81B 152.81B 152.81B Ukupna količina 152,813,013,354.80774 152,813,013,354.80774 152,813,013,354.80774

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOUT je $ 6.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOUT je 152.81B, s ukupnom količinom od 152813013354.80774. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.13M.