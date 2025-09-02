Više o GOUT

GOUT Informacije o cijeni

GOUT Službena web stranica

GOUT Tokenomija

GOUT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GOUT Logotip

GOUT Cijena (GOUT)

Neuvršten

1 GOUT u USD cijena uživo:

--
----
-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GOUT (GOUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:23 (UTC+8)

GOUT (GOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.53%

-1.73%

+13.18%

+13.18%

GOUT (GOUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOUT se promijenio za -3.53% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i +13.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GOUT (GOUT)

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

--
----

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

152.81B
152.81B 152.81B

152,813,013,354.80774
152,813,013,354.80774 152,813,013,354.80774

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOUT je $ 6.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOUT je 152.81B, s ukupnom količinom od 152813013354.80774. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.13M.

GOUT (GOUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GOUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GOUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GOUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GOUT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.73%
30 dana$ 0-1.23%
60 dana$ 0-73.93%
90 dana$ 0--

Što je GOUT (GOUT)

GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GOUT (GOUT)

Službena web-stranica

GOUT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GOUT (GOUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GOUT (GOUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GOUT.

Provjerite GOUT predviđanje cijene sada!

GOUT u lokalnim valutama

GOUT (GOUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GOUT (GOUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GOUT (GOUT)

Koliko GOUT (GOUT) vrijedi danas?
Cijena GOUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOUT u USD?
Trenutačna cijena GOUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GOUT?
Tržišna kapitalizacija za GOUT je $ 6.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOUT?
Količina u optjecaju za GOUT je 152.81B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOUT?
GOUT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOUT?
GOUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOUT?
24-satni obujam trgovanja za GOUT je -- USD.
Hoće li GOUT još narasti ove godine?
GOUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:23 (UTC+8)

GOUT (GOUT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.