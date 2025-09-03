Gourmet Galaxy (GUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00978914 $ 0.00978914 $ 0.00978914 24-satna najniža cijena $ 0.00991017 $ 0.00991017 $ 0.00991017 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00978914$ 0.00978914 $ 0.00978914 24-satna najviša cijena $ 0.00991017$ 0.00991017 $ 0.00991017 Najviša cijena ikada $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +0.18% Promjena cijene (7D) +239.20% Promjena cijene (7D) +239.20%

Gourmet Galaxy (GUM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00987912. Tijekom protekla 24 sata, GUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00978914 i najviše cijene $ 0.00991017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUM je $ 3.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUM se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +239.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gourmet Galaxy (GUM)

Tržišna kapitalizacija $ 32.85K$ 32.85K $ 32.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 197.78K$ 197.78K $ 197.78K Količina u optjecaju 3.32M 3.32M 3.32M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gourmet Galaxy je $ 32.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUM je 3.32M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 197.78K.