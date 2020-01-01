Gou (GOU) Tokenomika

Gou (GOU) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gou (GOU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Gou (GOU) Informacije

Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike.

Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.

Službena web stranica:
https://www.goubabyneiro.com

Gou (GOU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gou (GOU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 151.19K
$ 151.19K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 151.19K
$ 151.19K
Povijesni maksimum:
$ 0.02218358
$ 0.02218358
Povijesni minimum:
$ 0.00006135
$ 0.00006135
Trenutna cijena:
$ 0.00015089
$ 0.00015089

Gou (GOU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gou (GOU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GOU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GOU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GOU tokena, istražite GOU cijenu tokena uživo!

GOU Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GOU? Naša GOU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

