Više o GOU

GOU Informacije o cijeni

GOU Službena web stranica

GOU Tokenomija

GOU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gou Logotip

Gou Cijena (GOU)

Neuvršten

1 GOU u USD cijena uživo:

$0.00015402
$0.00015402$0.00015402
-1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gou (GOU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:39:04 (UTC+8)

Gou (GOU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02218358
$ 0.02218358$ 0.02218358

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.83%

-5.94%

-5.94%

Gou (GOU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOU je $ 0.02218358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gou (GOU)

$ 154.02K
$ 154.02K$ 154.02K

--
----

$ 154.02K
$ 154.02K$ 154.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gou je $ 154.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.02K.

Gou (GOU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gou u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.83%
30 dana$ 0+1.48%
60 dana$ 0+29.14%
90 dana$ 0--

Što je Gou (GOU)

Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Gou (GOU)

Službena web-stranica

Gou Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gou (GOU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gou (GOU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gou.

Provjerite Gou predviđanje cijene sada!

GOU u lokalnim valutama

Gou (GOU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gou (GOU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gou (GOU)

Koliko Gou (GOU) vrijedi danas?
Cijena GOU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOU u USD?
Trenutačna cijena GOU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gou?
Tržišna kapitalizacija za GOU je $ 154.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOU?
Količina u optjecaju za GOU je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOU?
GOU je postigao ATH cijenu od 0.02218358 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOU?
GOU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOU?
24-satni obujam trgovanja za GOU je -- USD.
Hoće li GOU još narasti ove godine?
GOU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:39:04 (UTC+8)

Gou (GOU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.