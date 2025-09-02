Gotti Token (GOTTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 26.38 $ 26.38 $ 26.38 24-satna najniža cijena $ 27.65 $ 27.65 $ 27.65 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 26.38$ 26.38 $ 26.38 24-satna najviša cijena $ 27.65$ 27.65 $ 27.65 Najviša cijena ikada $ 4,141.09$ 4,141.09 $ 4,141.09 Najniža cijena $ 23.6$ 23.6 $ 23.6 Promjena cijene (1H) +0.59% Promjena cijene (1D) +2.17% Promjena cijene (7D) +8.46% Promjena cijene (7D) +8.46%

Gotti Token (GOTTI) cijena u stvarnom vremenu je $27.6. Tijekom protekla 24 sata, GOTTItrgovalo je između najniže cijene $ 26.38 i najviše cijene $ 27.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOTTI je $ 4,141.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 23.6.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOTTI se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +2.17% u posljednjih 24 sata i +8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gotti Token (GOTTI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Količina u optjecaju 50.00K 50.00K 50.00K Ukupna količina 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gotti Token je $ 1.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOTTI je 50.00K, s ukupnom količinom od 50000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.