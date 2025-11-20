Goth16z Cijena danas

Trenutačna cijena Goth16z (G16Z) danas je $ 0.00000515, s promjenom od 2.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije G16Z u USD je $ 0.00000515 po G16Z.

Goth16z trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,151.19, s količinom u optjecaju od 999.49M G16Z. Tijekom posljednja 24 sata, G16Z trgovao je između $ 0.00000475 (niska) i $ 0.00000524 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00022168, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000467.

U kratkoročnim performansama, G16Z se kretao +0.20% u posljednjem satu i -17.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Goth16z (G16Z)

Tržišna kapitalizacija $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K Količina u optjecaju 999.49M 999.49M 999.49M Ukupna količina 999,486,288.3059045 999,486,288.3059045 999,486,288.3059045

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goth16z je $ 5.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju G16Z je 999.49M, s ukupnom količinom od 999486288.3059045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.15K.