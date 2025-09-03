Više o GOSPODIN

Gospodin Cijena (GOSPODIN)

1 GOSPODIN u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Gospodin (GOSPODIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:55:18 (UTC+8)

Gospodin (GOSPODIN) Informacije o cijeni (USD)

Gospodin (GOSPODIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOSPODINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOSPODIN je $ 0.00109347, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOSPODIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gospodin (GOSPODIN)

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

999.43M
999.43M 999.43M

999,434,517.423424
999,434,517.423424 999,434,517.423424

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gospodin je $ 14.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOSPODIN je 999.43M, s ukupnom količinom od 999434517.423424. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.73K.

Gospodin (GOSPODIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gospodin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gospodin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gospodin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gospodin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-10.48%
60 dana$ 0+5.05%
90 dana$ 0--

Što je Gospodin (GOSPODIN)

Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems.

Resurs Gospodin (GOSPODIN)

Službena web-stranica

Gospodin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gospodin (GOSPODIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gospodin (GOSPODIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gospodin.

Provjerite Gospodin predviđanje cijene sada!

GOSPODIN u lokalnim valutama

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gospodin (GOSPODIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOSPODIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gospodin (GOSPODIN)

Koliko Gospodin (GOSPODIN) vrijedi danas?
Cijena GOSPODIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOSPODIN u USD?
Trenutačna cijena GOSPODIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gospodin?
Tržišna kapitalizacija za GOSPODIN je $ 14.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOSPODIN?
Količina u optjecaju za GOSPODIN je 999.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOSPODIN?
GOSPODIN je postigao ATH cijenu od 0.00109347 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOSPODIN?
GOSPODIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOSPODIN?
24-satni obujam trgovanja za GOSPODIN je -- USD.
Hoće li GOSPODIN još narasti ove godine?
GOSPODIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOSPODIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:55:18 (UTC+8)

