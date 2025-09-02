GorplesCoin (GORPLES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.126695$ 0.126695 $ 0.126695 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.45% Promjena cijene (7D) +3.45%

GorplesCoin (GORPLES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GORPLEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GORPLES je $ 0.126695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GORPLES se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GorplesCoin (GORPLES)

Tržišna kapitalizacija $ 95.23K$ 95.23K $ 95.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.23K$ 95.23K $ 95.23K Količina u optjecaju 499.31M 499.31M 499.31M Ukupna količina 499,311,358.7486263 499,311,358.7486263 499,311,358.7486263

Trenutačna tržišna kapitalizacija GorplesCoin je $ 95.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GORPLES je 499.31M, s ukupnom količinom od 499311358.7486263. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.23K.