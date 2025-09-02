Više o GORF

GORF Cijena (GORF)

Neuvršten

1 GORF u USD cijena uživo:

--
----
-5.90%1D
Grafikon aktualnih cijena GORF (GORF)
GORF (GORF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162793
$ 0.00162793$ 0.00162793

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

-5.99%

-22.01%

-22.01%

GORF (GORF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GORFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GORF je $ 0.00162793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GORF se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -5.99% u posljednjih 24 sata i -22.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GORF (GORF)

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

--
----

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GORF je $ 8.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GORF je 900.00M, s ukupnom količinom od 900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.58K.

GORF (GORF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GORF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GORF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GORF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GORF u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.99%
30 dana$ 0+18.09%
60 dana$ 0-96.57%
90 dana$ 0--

Što je GORF (GORF)

GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

GORF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GORF (GORF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GORF (GORF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GORF.

Provjerite GORF predviđanje cijene sada!

GORF (GORF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GORF (GORF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GORF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GORF (GORF)

Koliko GORF (GORF) vrijedi danas?
Cijena GORF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GORF u USD?
Trenutačna cijena GORF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GORF?
Tržišna kapitalizacija za GORF je $ 8.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GORF?
Količina u optjecaju za GORF je 900.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GORF?
GORF je postigao ATH cijenu od 0.00162793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GORF?
GORF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GORF?
24-satni obujam trgovanja za GORF je -- USD.
Hoće li GORF još narasti ove godine?
GORF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GORF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.