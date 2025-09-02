GORF (GORF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00162793$ 0.00162793 $ 0.00162793 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.85% Promjena cijene (1D) -5.99% Promjena cijene (7D) -22.01% Promjena cijene (7D) -22.01%

GORF (GORF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GORFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GORF je $ 0.00162793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GORF se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -5.99% u posljednjih 24 sata i -22.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GORF (GORF)

Tržišna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GORF je $ 8.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GORF je 900.00M, s ukupnom količinom od 900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.58K.