GoreCats (GCATS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00421857$ 0.00421857 $ 0.00421857 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +6.07% Promjena cijene (1D) +18.19% Promjena cijene (7D) +195.00% Promjena cijene (7D) +195.00%

GoreCats (GCATS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GCATStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GCATS je $ 0.00421857, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GCATS se promijenio za +6.07% u posljednjih sat vremena, +18.19% u posljednjih 24 sata i +195.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GoreCats (GCATS)

Tržišna kapitalizacija $ 375.25K$ 375.25K $ 375.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 375.25K$ 375.25K $ 375.25K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,900,460.843468 999,900,460.843468 999,900,460.843468

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoreCats je $ 375.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GCATS je 999.90M, s ukupnom količinom od 999900460.843468. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.25K.