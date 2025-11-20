Gorbagana Daemon Cijena danas

Trenutačna cijena Gorbagana Daemon (OSCAR) danas je --, s promjenom od 9.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OSCAR u USD je -- po OSCAR.

Gorbagana Daemon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,295, s količinom u optjecaju od 999.88M OSCAR. Tijekom posljednja 24 sata, OSCAR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, OSCAR se kretao -0.26% u posljednjem satu i -17.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gorbagana Daemon (OSCAR)

Tržišna kapitalizacija $ 28.30K$ 28.30K $ 28.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.30K$ 28.30K $ 28.30K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,875,808.838445 999,875,808.838445 999,875,808.838445

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gorbagana Daemon je $ 28.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSCAR je 999.88M, s ukupnom količinom od 999875808.838445. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.30K.