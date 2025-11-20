GoPulse Cijena danas

Trenutačna cijena GoPulse (GO) danas je $ 0.063179, s promjenom od 0.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GO u USD je $ 0.063179 po GO.

GoPulse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,088,767, s količinom u optjecaju od 17.23M GO. Tijekom posljednja 24 sata, GO trgovao je između $ 0.060986 (niska) i $ 0.063933 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.133798, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.050361.

U kratkoročnim performansama, GO se kretao -0.39% u posljednjem satu i -1.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GoPulse (GO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 17.23M 17.23M 17.23M Ukupna količina 17,233,000.0 17,233,000.0 17,233,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoPulse je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GO je 17.23M, s ukupnom količinom od 17233000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.