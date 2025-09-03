GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +0.97% Promjena cijene (7D) +2.88% Promjena cijene (7D) +2.88%

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOSEPUMPStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOSEPUMPS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOSEPUMPS se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +0.97% u posljednjih 24 sata i +2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Tržišna kapitalizacija $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K Količina u optjecaju 998.88M 998.88M 998.88M Ukupna količina 998,878,669.289963 998,878,669.289963 998,878,669.289963

