GoosepumpsAI Logotip

GoosepumpsAI Cijena (GOOSEPUMPS)

Neuvršten

1 GOOSEPUMPS u USD cijena uživo:

--
----
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+0.97%

+2.88%

+2.88%

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOSEPUMPStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOSEPUMPS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOSEPUMPS se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +0.97% u posljednjih 24 sata i +2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

$ 22.58K
$ 22.58K$ 22.58K

--
----

$ 22.58K
$ 22.58K$ 22.58K

998.88M
998.88M 998.88M

998,878,669.289963
998,878,669.289963 998,878,669.289963

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoosepumpsAI je $ 22.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOSEPUMPS je 998.88M, s ukupnom količinom od 998878669.289963. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.58K.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GoosepumpsAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GoosepumpsAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GoosepumpsAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GoosepumpsAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.97%
30 dana$ 0+21.30%
60 dana$ 0+16.30%
90 dana$ 0--

Što je GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

GoosepumpsAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GoosepumpsAI.

Provjerite GoosepumpsAI predviđanje cijene sada!

GOOSEPUMPS u lokalnim valutama

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOOSEPUMPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Koliko GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) vrijedi danas?
Cijena GOOSEPUMPS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOOSEPUMPS u USD?
Trenutačna cijena GOOSEPUMPS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GoosepumpsAI?
Tržišna kapitalizacija za GOOSEPUMPS je $ 22.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOOSEPUMPS?
Količina u optjecaju za GOOSEPUMPS je 998.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOOSEPUMPS?
GOOSEPUMPS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOOSEPUMPS?
GOOSEPUMPS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOOSEPUMPS?
24-satni obujam trgovanja za GOOSEPUMPS je -- USD.
Hoće li GOOSEPUMPS još narasti ove godine?
GOOSEPUMPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOOSEPUMPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.