GooseFX (GOFX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GooseFX (GOFX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GooseFX (GOFX) Informacije GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs. Službena web stranica: https://goosefx.io/

GooseFX (GOFX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GooseFX (GOFX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.41K $ 20.41K $ 20.41K Ukupna količina: $ 695.05M $ 695.05M $ 695.05M Količina u optjecaju: $ 376.39M $ 376.39M $ 376.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.69K $ 37.69K $ 37.69K Povijesni maksimum: $ 0.414305 $ 0.414305 $ 0.414305 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni GooseFX (GOFX)

GooseFX (GOFX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GooseFX (GOFX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOFX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOFX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOFX tokena, istražite GOFX cijenu tokena uživo!

GOFX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOFX? Naša GOFX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOFX predviđanje cijene tokena odmah!

