GooseFX (GOFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.414305 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) +44.75% Promjena cijene (7D) -62.70%

GooseFX (GOFX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOFX je $ 0.414305, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOFX se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +44.75% u posljednjih 24 sata i -62.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GooseFX (GOFX)

Tržišna kapitalizacija $ 48.86K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.29K Količina u optjecaju 376.09M Ukupna količina 695,052,946.7138379

Trenutačna tržišna kapitalizacija GooseFX je $ 48.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOFX je 376.09M, s ukupnom količinom od 695052946.7138379. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.29K.