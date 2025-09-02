Više o GOOSE

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:57:22 (UTC+8)

GOOSEAI (GOOSE) Informacije o cijeni (USD)

GOOSEAI (GOOSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOSE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOSE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GOOSEAI (GOOSE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOOSEAI je $ 31.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOSE je 999.10M, s ukupnom količinom od 999104339.650013. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.67K.

GOOSEAI (GOOSE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GOOSEAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GOOSEAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GOOSEAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GOOSEAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.69%
60 dana$ 0+8.29%
90 dana$ 0--

Što je GOOSEAI (GOOSE)

$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.

GOOSEAI (GOOSE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GOOSEAI (GOOSE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOOSE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GOOSEAI (GOOSE)

Koliko GOOSEAI (GOOSE) vrijedi danas?
Cijena GOOSE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOOSE u USD?
Trenutačna cijena GOOSE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GOOSEAI?
Tržišna kapitalizacija za GOOSE je $ 31.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOOSE?
Količina u optjecaju za GOOSE je 999.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOOSE?
GOOSE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOOSE?
GOOSE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOOSE?
24-satni obujam trgovanja za GOOSE je -- USD.
Hoće li GOOSE još narasti ove godine?
GOOSE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOOSE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:57:22 (UTC+8)

