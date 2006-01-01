Goose (GOOSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Goose (GOOSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Goose (GOOSE) Informacije $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. Službena web stranica: https://goldengoose.lol Kupi GOOSE odmah!

Goose (GOOSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Goose (GOOSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.53K $ 8.53K $ 8.53K Ukupna količina: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M Količina u optjecaju: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.53K $ 8.53K $ 8.53K Povijesni maksimum: $ 0.00291861 $ 0.00291861 $ 0.00291861 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Goose (GOOSE)

Goose (GOOSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Goose (GOOSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOOSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOOSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOOSE tokena, istražite GOOSE cijenu tokena uživo!

