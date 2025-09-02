Goose Finance (EGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00781331 24-satna najviša cijena $ 0.00811483 Najviša cijena ikada $ 172.51 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -1.00% Promjena cijene (7D) +0.37%

Goose Finance (EGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00788918. Tijekom protekla 24 sata, EGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00781331 i najviše cijene $ 0.00811483, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGG je $ 172.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGG se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goose Finance (EGG)

Tržišna kapitalizacija $ 318.56K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 321.10K Količina u optjecaju 40.38M Ukupna količina 40,701,593.02373449

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goose Finance je $ 318.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 40.38M, s ukupnom količinom od 40701593.02373449. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 321.10K.